宛如置身歐洲！「畫室咖啡館」超有fu 寫生留畫送咖啡

2019-03-30 21:27

〔記者劉婉君／台南報導〕台南市柳營區前輩畫家劉啟祥故居洋樓「頤樓」，去年底成為「劉啟祥美術紀念館」對外開放，而昔日畫室也化身為咖啡館，內部具有歐風氛圍，民眾到此寫生留下畫作，就可獲得招待一杯咖啡或茶，作品日後將會在店內展示。

劉啟祥故居是2層樓洋房，開放以來有不少民眾參觀，除了欣賞百年建築之美，也可透過文物展示認識劉啟祥。畫室咖啡則位在故居建築前，目前委外經營咖啡館，一進門就能看到壁爐，還有「外材內用」的隔間門牆，陽光從屋頂天窗灑落，室內空間不僅明亮，也營造出歐風氛圍。

畫室咖啡業者蘇美蓉說，劉啟祥是早期畫壇中少數留日又留法的畫家，畫室建於1946年，2年後劉啟祥即移居高雄，而壁爐等在當時少見的設計，都是因為劉啟祥曾經留歐。

店內供應的輕食簡餐與咖啡等飲品，食材均以台南在地小農的農漁產品為主，例如東山咖啡、柳營酪農區的牛奶、沿海的虱目魚等，還有以台南鳳梨自製的果醬等，強調天然風味。

民眾坐在店內用餐，可以遙想當年劉啟祥在畫室內作畫時的情景，也可透過玻璃窗欣賞故居建築。

蘇美蓉說，紀念館開放以來，除了一般民眾，也有美術界人士參觀及寫生，有一次她以招待一杯咖啡為禮，獲得畫者同意將寫生作品留在店內，也讓她決定推出留下畫作換咖啡的活動，再於店內展示相關作品。

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