就是今天！台南「漁光島藝術節」開幕 3萬人一起嗨

2019-03-30 20:19

〔記者洪瑞琴／台南報導〕台南「漁光島藝術節」今（30）日熱情登場，市長黃偉哲主持開幕式，重頭戲由台灣港務公司獨家贊助演唱會，邀請金曲獎最佳女歌手徐佳瑩及其Live Band現場開唱，氣氛嗨翻天，市府估計，近3萬人湧進這個安平「海島新樂園」！

這屆藝術節集結國、內外16組創作團隊，共有26件作品；民眾運用不同角度拍照，海藍天空、千里沙灘，跟環境藝術產生對話，處處超有「FU」，民眾拿起相機、手機「拍不釋手」。

市長黃偉哲表示，文化局在2年前首度舉辦漁光島藝術節後，漁光島就成為年輕人新興的拍照打卡熱點，但其實現在的漁光島，過去早就是很多四、五年級台南人兒時的最佳樂園秋茂園。

黃偉哲表示，透過藝術節傳達的衷心，是對漁光島環境生態及文化資產的重視與保存，同時重新審視漁光島的存在與意義，今年藝術節即以「海島新樂園」為主題，結合「兒時回憶」、「自然地景」及「樂園想像」，共同關心漁光島的過去、現在與未來。

南市文化局表示，漁光島藝術節不單是地景環境藝術節，更希望透過民眾參與、體驗，與漁光島一起發想未來，藝術節即日至4月21日，活動期間每週六、日及清明節連續假期進行入島管制，活動與交通資訊可上「2019漁光島藝術節」網站。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/