健保24年 健保署長李伯璋到台中陪民眾健走

2019-03-30 21:28

〔記者蔡淑媛／台中報導〕全民健保24週年慶，今天在台中都會公園舉辦健走活動，健保署長李伯璋昨天與5千人一起起步走！最吸睛的健保署中區分組提供充滿健保元素的紋身貼紙，健走民眾紛紛貼在臉上、手臂上，並上傳到臉書、IG打卡，非常熱鬧。

李伯璋會中感謝醫界夥伴為照護民眾健康所付出的努力，更呼籲各界共同珍惜醫療資源，小病在基層院所就醫有需要進一步就醫，院所會協助民眾轉診到大醫院，讓醫療資源發揮最大的效益；部立南投醫院院長洪弘昌也參與提醒，健保署設置了健康存摺、健保快易通APP，民眾可多利用。

健保署也推廣健康存摺，民眾以手機下載「全民健保行動快易通」APP，進行健康存摺的手機認證後，民眾即可輕鬆的查詢個人最近3年的就醫資訊，是民眾健康把關的好幫手。

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