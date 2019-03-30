高市搶人才、拚就業 勞工局訓就中心徵才活動競爭又熱鬧

2019-03-30 21:56

〔記者黃良傑／高雄報導〕高雄市勞工局為協助求職、轉職需求的民眾，尤其是即將步出校園的準畢業生，訓練就業中心今於樺舍商旅演藝廳，舉辦中型徵才活動，結合產業界多家知名廠商樺舍商旅、悦誠廣場、新光三越、義大醫院、碳佐麻里、全聯實業、九乘九文具專家、萬機鋼鐵、春發科技、晶茂旅行社等30家廠商提供超過800個職缺，吸引不少民眾求職，參加人數約900人次。

勞工局訓練就業中心表示，本次徵才活動許多知名廠商釋出優質的工作機會，如義大醫院提供起薪44K以上職缺，吸引不少待業或想轉職的民眾前來參加。經統計，台虹科技股份有限公司招募技術員及包裝作業員，最受求職民眾青睞，其他如燁聯鋼鐵、太子保全、九乘九文具等公司也很受求職民眾歡迎。

活動設置「政策工具/廠商急徵專區」，宣導各項就業促進津貼政策資訊，讓民眾了解各項就業獎勵政策及申辦方式，以促進民眾共同加入就業行列，獲得不少好評。此外又特別設置「CPAS職業性向分析」專區及「面試必勝妝容彩妝區」，貼心的加值服務深獲求職者讚賞。

勞工局訓練就業中心預告下一場大型聯合徵才活動訂於5月4日（週六）下午2點至5點在駁二藝術特區（篷萊倉庫B6）辦理，詳情可洽（07）2410053‬。每週勞工局訓練就業中心所屬各就服站也會辦理中、小型徵才，歡迎民眾可利用高雄市勞工局訓練就業中心網站最新消息或高雄市公營人力銀行網站查詢。

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