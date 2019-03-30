北捷迎百億人次 預計明早出現

2019-03-30 17:28

〔記者邱灝唐／台北報導〕台北市長柯文哲今日下午出席台北捷運「100大金曲迎100億」活動，並預估第1百億乘車人次將於明天早上出現；針對捷運帶給台北的影響，柯指出，分辨台北人的方法就是看上電扶梯會不會靠右邊，並說未來會逐年改造捷運站，讓其變得更漂亮。

台北捷運即將邁入搭乘人次1百億，北捷公司為慶祝這項里程碑，近來祭出許多活動炒熱氣氛，今天和明天更在捷運大安森林公園站舉辦慶祝音樂會，周邊也擺出特色小吃和藝品攤位，引發排隊潮。

柯文哲致詞時表示，北捷從1996年開通以來至今23年，到昨天已累積99億9757萬7201搭乘人次，若以每日210萬搭乘人次來算，第100億人次將在明天早上出現。

柯文哲也指出捷運對台北的影響，表示要分辨台北人就看上電扶梯是否會靠右邊，很多國家都沒有北捷如此乾淨、整齊、明亮、有秩序、懂禮讓。另外，柯還說，目前正要求北捷公司每年抓找幾個站重新裝潢裝置藝術和美術內容，因為早期沒有考慮美觀、藝術問題，只有劍潭站有特殊造型，如今既然硬體已經固定，那麼就逐站改造。

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