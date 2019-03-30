母湯喔！彰化今明3場「送肉粽」 有網友竟想開直播

2019-03-30 17:27

〔即時新聞／綜合報導〕彰化縣今、明兩晚共有3場送肉粽儀式，當地人提醒「沒事別出門」，不過一位男網友卻有意直播送肉粽儀式，在臉書上引來其他網友批評。

「送肉粽」是彰化沿海鄉鎮的喪葬習俗，過程中有許多禁忌，像是生人儘可能不要撞見或到場觀看，彰化縣今、明兩晚共有3場送肉粽儀式，依網路公布路線，分別在鹿港鎮、彰化市與秀水鄉。

臉書社群《彰化人大小事》昨也po出一張明晚（31日）彰化市區送肉粽路線圖，沿途行經彰美路一段、金馬路、中華西路往鹿港。另有網友回應今晚（30日）秀水鄉也有一場，從育民國小附近沿番花路往鹿港，與日前傳出的鹿港順泰宮今晚（30日）送肉粽是同時段，並叮嚀，「生人迴避勿出門。」

但有名男子卻在臉書宣布，今天晚上要去觀看，還想要開直播。許多網友看到後都留言討論，「有沒有想到。如果是你家人你們會怎麼想」、「真假！夭壽喔。」後來該男子也表示，由於網友們反映開直播的做法不敬，他因此決定尊重在地習俗。

本報日前報導，順泰宮法師許文進指出，在地人知道有「送肉粽」科儀，當晚就不會外出，因為這原本就是「生人迴避」的科儀。而且「送肉粽」的緣由本來就是令人難過的事，人都有同理心，都會心存敬意來對待。

鹿溪文史工作室莊研育也說，「送肉粽」科儀以往都在沿海地區，最近連山區也會出現，不過前提都是在安撫人心，如果民眾真的開車在路上經過，「過了就過了」，不必驚恐，心存善念與敬意就好。

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