加開學生專車 館中音樂班學子上學不再「夾縫中求生存」

2019-03-30 16:15

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣公館國中音樂班學生上學，跨鄉鎮市就讀者，除了家長接送，只能抱著樂器在擁擠的公車上「夾縫中求生存」；經校方與苗栗高中及兩校家長會合作，與新竹客運協商成功，加開一班次學生專車，讓音樂班的學子有了一條「順利上學路」。

苗栗縣僅有竹南、公館2所國中設有音樂班，自然吸引對音樂有興趣的學子跨鄉鎮市就讀；音樂班學生上下學，也總是樂器隨行。

但公館國中不若竹南國中鄰近竹南火車站，而且有YouBike公共自行車，跨鄉鎮市就讀館中音樂班的學子，若無家長接送，搭火車通勤到苗栗火車站後，只能再轉搭公車到校。

不過，上學尖峰時段，公車上總是擠滿趕著上學的學生，讓攜帶樂器的音樂班學子，十分不便；館中校長方麗萍說，音樂班學生往往得抱著樂器在擁擠的公車上「夾縫中求生存」，「真的很辛苦！」

經校方與家長會討論，構想出向客運業者提出於上學時段增開一班次的辦法，考量客運業者營運成本，與苗栗高中合作，讓兩校學生可各別搭乘往返專車上學，獲客運業者同意，於2月18日啟航。

方麗萍說，感謝學校家長會、苗中及苗中家長會及新竹客運的支持，讓學校音樂班的學子，終於有了一條「順利上學路」，音樂班招生至4月3日止，歡迎加入。

另，館中為鼓勵學生多多利用大眾運輸工具，達到力行節能減碳做環保，學校也推行公車集點卡，換取禮物，也歡迎公館國小學童搭乘。

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