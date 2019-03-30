田中公所偕高鐵傳愛 新住民家庭44人樂遊木柵動物園

2019-03-30 16:16

〔記者陳冠備／彰化報導〕彰化縣田中地區的44位新住民以及子女，今日一早在田中鎮公所與高鐵彰化站的協助下，搭乘高鐵前往台北木柵動物園旅遊，享受難得的天倫之樂，也提前歡慶兒童節，有不少小朋友們首度搭乘高鐵，忍不住開心呼喊「高鐵來了！高鐵來了！」興奮之情溢於言表。

為讓民眾體驗高鐵便利，高鐵彰化站透過田中鎮公所邀請境內新住民家庭免費搭乘高鐵一日遊活動。田中鎮長洪麗娜說，有些新住民家庭因經濟條件不佳，少有機會出門旅遊，更遑論搭高鐵，透過這次活動，讓弱勢新住民家庭有機會搭高鐵、體驗台北，甚至一圓孩子們到木柵動物園看動物的夢想，也讓辛苦的新住民媽媽們放鬆心情，享受難得的親子同遊。

就讀4年級的小育說，媽媽來自越南，家中經濟並不寬裕，雖然很想跟媽媽搭高鐵出遊，但經濟狀況卻不允許。這次能跟媽媽搭乘高鐵，一起到木柵動物園去玩，興奮到都睡不著覺。

來自越南的范玉鳳說，有不少新住民姊妹為了家庭，相當勤儉，甚至連台北都沒去過，對於田中鎮公所以及高鐵能關注新住民家庭期待，相當感激，讓這些新住民家庭可以過一個很不一樣的兒童節。

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