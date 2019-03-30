全國漆彈大作戰登場 千人身陷「槍林彈雨」

2019-03-30 15:29

〔記者洪臣宏／高雄報導〕第16屆「2019校園暨親子神槍手—全國漆彈大作戰」今天在高市社教館登場，全國近千名選手身陷「槍林彈雨」，有些隊伍攻守有序，也有第一次參加的隊伍全軍覆沒，選手們沉浸在震撼教育樂趣。

該項賽事由高市教育局、高市社教館及高雄市漆彈推廣協會聯合主辦，今年有國中組25校56隊、高中組28校66隊、大專組17校16隊、親子組8隊，總計89所學校146隊，約有千人參賽。

今年有「外籍兵團」參賽，選手分別來自法國、印尼、荷蘭、義大利、巴西、立陶宛、比利時及波蘭8國10位青少年，分成2隊挑戰「府會隊」與「校長隊」，「外籍兵團」雖然年輕，但都是第一次玩漆彈，經驗不足，2隊都被殲滅，選手痛得哀哀叫，卻直呼刺激、好玩。

「親子組」賽程有24對親子參加，彼此並不認識，經由當場抽籤配對，兒子、女兒帶著爸爸、媽媽體驗生存遊戲的刺激快感，培養共患難精神，增進家庭情感互動，也留下全家共同作戰回憶。

主辦單位指出，賽程分2天進行，初賽均採循環賽，每隊最少打2場比賽才獲晉級，大專組、高中組、親子組一日完賽，國中組則分2日賽程，前14隊晉級隊伍明天再戰群雄。

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