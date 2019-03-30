清明將至 新店掃墓交管看這邊

2019-03-30 15:18

〔記者陳薏云／新北報導〕新北市新店警分局轄下有新店、深坑、石碇、坪林及烏來等5區，轄區內公墓及公私立納骨塔眾多，再加上4天的清明節連續假期外出旅遊的民眾提早掃墓祭祖，料將湧現大量掃墓及旅遊車潮，新店警分局預先規劃於3月30日、31日及4月4日至7日等清明連續假期掃墓及交通疏導勤務，預計共動用405人次警民力維護交通。

第七公墓所在之新烏路與康雅崙路口將於4月5日實施管制，管制時間為上午5時至下午16時，禁止汽機車進入，掃墓民眾請至康雅崙路口及第七公墓搭乘接駁車來回。

在四十份公墓於3月30日、31日及4月4日至7日每日7至12時沿竹林路實施單向管制，請民眾由北宜、竹林路口駛入並配合警方在雙峰、翠峰之交通管制，於掃墓完成後往北宜路方向駛離。

第三公墓安康路1段321巷底、第六公墓永安街75巷底五城花園公墓安康路3段沿線；深坑區北深路沿線；石碇區第六、七、十四及十六公墓沿線；坪林區水柳腳周遭道路；烏來區烏來、忠治、信賢、福山地區等公墓及周遭道路將派遣警力疏導交通。

新店分局警方並呼籲，可提早或避開祭祀之尖峰期間或時段前往掃墓，且善加利用公車或捷運等大眾運輸系統或安排親友共乘等方式減少交通壅塞之情形發生，並請大眾配合警方之疏導及管制措施。

高速公路部分，4月4日至7日國道3號新店、安康交流道及國道5號石碇、坪林交流道將視交通狀況實施匝道儀控。另4月4日7-12時國道3號新店、安康南下入口匝道及4月4日、5日7-12時國道5號石碇、坪林交流道南下入口匝道將實施高乘載管制。

新店警分局也將採取遠端監視系統全盤掌握各個重要道路及路口交通狀況，如果發現道路或路口有塞車或是車輛事故將立即採取「快速到位」的方式派遣員警到達現場疏導交通，也希望民眾配合指揮，順利掃墓祭祖。

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