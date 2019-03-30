朝陽科技大學創校25週年 舉辦家庭日園遊會師生同歡

2019-03-30 15:07

〔記者蘇金鳳／台中報導〕朝陽科技大學今天舉行創校25週年，以「全球視野、在地關懷」為主題，除了各項表演，還安排家庭日園遊會，並邀請來自10個國家多所海外姐妹校校長及各界貴賓與會，台中市副市長令狐榮達也應邀致詞，場面盛大。

為慶祝25年的校慶，學校除了安排各項表演，還安排家庭園遊會，除了設置多個小吃攤，還把遊樂氣墊搬到校園來，讓老師及校友的小朋友能開心的玩。

副市長令狐榮達表示，朝陽科大與台中市政府進行多方面的產學與社會服務合作，包括「長青學苑計畫」、「居家托育服務中心」、「自行車道服務品質提升規劃」等，對應到貴校的幼保、景觀、建築、銀管及推廣教育處等系所與單位，證明了朝陽走的正是技職教育的實用路線，不但在教學與研究上表現卓著，在回饋社會、公益福利也是不遺餘力。

校長鄭道明表示，25年周年，意味著朝陽科技大學已立足四分之一世紀，為擴大國際化推行，2012年本校啟動「千人海外學習體驗計畫」，在擴展學生的國際視野之餘，並培育學生職涯國際移動力，現今學校學生赴海外學習體驗人數已呈倍數成長。

展望下一個25年辦學新里程碑，當學校慶祝50週年時，屆時預定成就為世界新興大學的百大名校之一。

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