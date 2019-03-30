中市「花現枇杷節」921震災紀念公園登場

2019-03-30 14:59

〔記者蘇金鳳／台中報導〕中市太平區公所今日於921震災紀念公園舉辦2019太平枇杷節系列活動最後壓軸場「花現枇杷節」，現場除了有枇杷展售，還有親子健行，清晨天氣涼爽，沒有前幾日的炎熱，親子們走得非常舒服。

此外，農業局長蔡精強、勞工局長吳威志、太平區長許貴芳、市議員張玉嬿議員、蔡耀頡、賴義鍠、太平區農會總幹事余文欽及在地里長也一席跟民眾同遊。

921震災紀念公園是太平區新興景點，公園內有彩繪階梯及23.4公尺超長溜滑梯，以及周邊的臺中市界花卉博覽會－太平區小花海，一到週休二日便吸引很多人到公園遊玩。

太平區農會今度舉辦一系列的枇杷節活動，把壓軸場特地選在此地，將特產「枇杷」向民眾推薦，搭配親子活動，廣邀全國民眾品嘗枇杷的鮮甜好滋味。

除了展售枇杷，還安排親子健行，一大早，參加健行的民眾接二連三陸續來到，微微涼風地吹拂，讓早起的親子漫步遨遊頭汴坑溪畔感到非常舒服，路程近一個小時路程。

太平區長許貴芳表示，透過太平枇杷節的辦理，除了推廣太平枇杷，期待能帶動太平區假日休閒人潮，促進地方觀光與工商發展，並且推薦九二一震災紀念公園予市民朋友，讓週末假日共度親子時光的地點多一個選擇。

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