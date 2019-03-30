疫病》30多歲男子中國出差染麻疹 回台就醫護理師遭傳染

2019-03-30 14:21

〔記者林惠琴／台北報導〕衛福部疾管署今日公布新增1例境外移入麻疹，為30多歲男性曾到中國出差，依其潛伏期間活動史研判，感染地為中國，衛生單位已掌握接觸者181人，其中，住院時接觸的護理師也遭傳染、確診麻疹。

根據疾管署資料，該名男性曾在2月20日至27日至上海、蘇州等地出差，3月3日起陸續出現咳嗽、發燒及出疹等症狀就醫，8日住院，22日因咳嗽持續3週再次就醫，經採檢確診麻疹，但目前已康復出院。

疾管署表示，該名男性在可傳染期間未搭乘大眾運輸工具，也無醫院以外的公共場合活動史，包含親友、醫院接觸者已掌握181人，其中，住院期間曾接觸的1名護理師已確診麻疹，依發病時序研判應是工作時接觸該名男性患者而遭傳染麻疹。

疾管署統計，今年國內已累計38例麻疹，包含21例國內感染、17例境外移入，其中，境外移入感染國家為越南7例、菲律賓5例、中國2例，以及印尼、日本、緬甸各1例。

疾管署也提醒，近期港澳麻疹疫情上升，香港今年累計32例，已逾近4年每年總數，其中，12例為機場或航機相關工作人員；澳門今年累計26例，已逾2000年以來每年總數，其中，10餘人屬於同一起醫院群聚案。至於日本疫情雖然已減緩，但今年截至3月17日累計319例，為2009年以來同期最高，尤其以國人常去的大阪府最多。

疾管署呼籲，一般民眾若計畫前往流行地區，可於出國前2至4週至旅遊醫學門診，諮詢評估是否需要接種MMR疫苗，進出公共場所或人多擁擠的地方，應注意呼吸道衛生及咳嗽禮節，另於當地如有就醫需求，於醫院或診所時應全程配戴口罩，以降低感染風險。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/