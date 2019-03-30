馬尾藻復育有成 澎湖水試所放流沙蟹苗

2019-03-30 15:05

〔記者劉禹慶／澎湖報導〕澎湖海洋生態枯竭，棲地環境變化也是重要因素，水產試驗所澎湖海洋生物研究中心除了放流之外，並著手進行棲地環境恢復工作，在湖西紅羅、西嶼大菓葉海域設置人工藻床，培育馬尾藻，今日放流遠海梭子蟹〈沙蟹〉大眼幼蟲。

人工藻床培育計畫，自去年11月底利用中國半葉馬尾藻藻苗，以無性生殖方式進行藻場建置，面積達240平方公尺，經4個月後已形成藻床，平均覆蓋率高達80%以上，棲息依附的生物種類與豐度高，其中麥稈蟲、扁跳蝦等，都是自然生物鏈基層一環，對海洋生物誘集的效益具有成效。

2015年起澎湖海洋生物研究中心已放流近百萬尾沙蟹苗，但以往培育至稚蟹才放流，常因殘食率過高，育苗成本隨之增加、數量大減。因此今年改與澎湖縣政府農漁局種苗繁殖場進行合作，提早於大眼幼蟲階段，將5萬尾幼苗放流至人工藻床上，希望藉由藻床上豐富的餌料生物供作蟹苗的食物，多層次立體空間和遮蔽效果佳的藻體，都可降低殘食率，進而提高放流效益。

根據研究指出，大型海藻是海洋重要基礎生產者，大面積藻場或海藻林提供「棲息場所」及「豐富食物」的功能，引來眾多海洋生物，是魚介類重要的產卵場，孕育出大量海洋生物幼生，如節肢動物（橈足類與端足類）、軟體動物（腹足類）、棘皮動物（海膽綱）等之增殖，同時也是魚類（包括藻食性或以藻林共棲的無脊椎動物為食） 聚集場所，不僅海洋生物多樣性高，也可形成良好的漁場。

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