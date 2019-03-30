孕婦急產 消防員秒變產婆接生女嬰

2019-03-30 14:24

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣消防隊員莊魏豪、替代役男劉人豪今天凌晨出勤護送陳姓孕婦前往醫院生產時，陳女在救護車上急產，2人立刻拿出無菌產包在車上為陳女接生，讓她在抵達醫院前順利產下女嬰，而且母女均安。

新竹縣政府消防局表示，竹東鎮陳姓孕婦（36歲）的第2胎懷孕34週，預產期在5月6日，今天凌晨在家上廁所時發現羊水破裂，緊急打電話給119求救，二重消防分隊派救護車出勤護送陳女前往新竹馬偕醫院生產。

不料就在快抵達醫院時，陳女表示腹部疼痛並有便意，莊魏豪低頭一看，新生兒的頭已露出，隨即讓劉人豪拿出無菌產包，引導陳女在車上分娩，由於陳女是經產婦，因此全程不到2分鐘，女寶寶就順利娩出。

莊魏豪、劉人豪在女嬰順利產出後，立即檢查她的生命徵象及是否臍帶繞頸，然後使用臍帶夾夾住臍帶兩端，利用治療巾為嬰兒擦拭及保溫鋁箔包覆嬰兒以防失溫，並以吸痰球將嬰兒口、鼻黏液吸出，暢通呼吸道，之後就順利將母嬰2人送達醫院。

陳女母嬰2人到院檢查後確定平安、健康，讓緊急扮演「產婆」接生的莊魏豪、劉人豪相當開心。擔任消防員才1年的莊魏豪，是第一次在救護車上接生，他坦承剛開始有些緊張，但還好之前的訓練內容很落實，讓他得以順利完成任務。

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