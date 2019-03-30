總統致賀！俄羅斯阿基米德國際發明展 台灣奪26金排第二

2019-03-30 14:38

〔即時新聞／綜合報導〕今天清晨由俄羅斯傳回捷報，台灣代表團遠赴莫斯科參與「俄羅斯阿基米德國際發明展」，共奪得26金12銀3銅及5項大會特別獎，在35個參賽國中排名第二，僅次於地主國俄羅斯。總統蔡英文也特別發賀電，恭喜還在俄羅斯的代表團。

台灣代表團團長、中華創新發明學會理事長吳智堯表示，阿基米德國際發明展是目前國際間規模最大，參展件數最多的國際發明展。今年共有來自台灣、韓國、泰國、印度等35國，超過800件作品參賽，能得獎的都是特別優異的作品。

雲林科技大學工業工程與管理系學生，看準網購時買鞋尺寸易不合的契機，發明一款能透過手機上的相機精準測量腳型尺寸的app，除了獲得金牌肯定，並已與國內某手工鞋廠產學合作。學生團隊成員之一的蕭吉助說，除了丈量功能，因市售各鞋款板型不一，即使買對鞋碼也不一定合腳。因此，由教授傅家啟、呂學毅指導，與同學謝欣庭、謝宇杰、吳俊霆共同研發「履適步爽」Foot-Fitting系統，使用者只需用手機拍幾張足部影像上傳到系統，即可獲得最適合鞋碼，改善網購買鞋子不合腳問題。

國立高雄科技大學大三學生賴策方因為家中從事有機農耕，知道人力短缺是現代農業急需解決的問題，於是與同學李昆峰、黃崇軒設計攀藤作物生長輔具「Roller Planter」。賴策方說，小黃瓜、番茄等農作物都需要攀藤，但大量種植時需要人工綁繩、控制高度，費時費力；因此設計出半自動化的掛鉤，可快速調整高度，降低農民管理作物的時間，並可減少手工調整過程中對作物產生的損害，亦獲得金牌獎肯定。

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