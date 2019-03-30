年紀最小僅2歲！逾2300位車友龜馬山單車行今登場

2019-03-30 13:00

〔記者周湘芸／新北報導〕紫皇天乙真慶宮與三重區體育會共同舉辦的「單車騎上龜馬山」活動今登場，活動現場湧入逾2300位車友展開24公里單車行，其中年紀最小參賽者更僅有2歲。新北市長侯友宜到場祝賀表示，該活動除響應世界衛生組織倡議的「動態生活、邁向健康」，也展現出大家對單車運動的重視及熱愛。

民政局長柯慶忠指出，紫皇天乙真慶宮位於八里左岸，能俯瞰淡水河出海口、漁人碼頭、台北港及十三行博物館，參加活動的車友騎經的八里自行車道，是由市府規劃的全台10大經典熱門單車路線。

紫皇天乙真慶宮主委陳文清則表示，農曆3月3日是玄天上帝聖誕，今年特別搭配單車活動10週年，許多車友都是全家一起報名，其中最年輕的是2歲，最年長是85歲，還有不少人更是連續10年參加。

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