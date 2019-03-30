厚衣別收！ 吳德榮：明起2波鋒面接力南下

2019-03-30 13:08

〔即時新聞／綜合報導〕今天（30日）白天隨著鋒面遠離，降雨逐漸趨緩，西半部偶可見陽光，氣象專家吳德榮表示，明天（31日）和下週五（5日）有2波鋒面南下，鋒面後東北季風挾帶的冷空氣較強。

吳德榮在「三立準氣象·老大洩天機」在專欄上指出，今天上午鋒面雲系向南移動、結構鬆散，故各地雖都仍有一些降雨的機率，以山區及東半部的機率較高；其他平地的機率較低，且降雨較為零星、短暫，空檔時間也較長。北台灣天氣仍偏涼，其他地區氣溫略下降。

吳德榮預估，明日至下週一（4月1日）中部以北、東半部有局部短暫雨，南部山區亦有降雨的機率；北台灣將更為濕涼，明晚、下週一晨，台北都會區約降至15、16度，沿海及空曠地區最低溫可降至13、14度，需注意保暖；下週二、三（2、3日）氣溫逐日略升、水氣仍多，北部、東半部及山區有局部短暫雨的機率，中南部平地多雲時晴；下週四（4日）另一波鋒面接近，下週五（5日）鋒面過境，影響程度、尚待觀察。

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