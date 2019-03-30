屏東市歸園環保葬區啟用 樹花葬收費僅5000元

2019-03-30 12:23

〔記者葉永騫／屏東報導〕佔地2.5公頃的屏東市歸園環保葬區今天啟用，環境清優、寬廣乾淨，就像一座大公園，屏東市民及九如鄉玉水村民收費只有5000元，市長林恊松認為，這是未來的趨勢，民眾慢慢都能接受。

屏東市公所斥資2000萬元規劃歸園2.5公頃為環保葬區，設立了1300個納骨牆及樹、花葬區，今天正式啟用，屏東市長林恊松、屏東市民代表會主席蕭國亮等人在參加清明公祭法會後前往視察，將大力推廣環保葬法。

市公所民政課長吳惠玲表示，歸園環保葬區的收費標準為屏東市民及九如玉水村民納骨牆15000元、樹花葬5000元，其他鄉鎮市民眾則加一倍，納骨牆30000元、樹花葬10000元，環保葬法比較於塔葬及土葬不但更經濟實惠，更能落實塵歸塵、土歸土的環保自然做法。

市長林恊松認為，國人對於殯葬觀念近年來改變相當大，環保葬法愈來愈多人能夠接受，由於環保葬區完全公園化，外觀根本看不出來，今天也有許多人在葬區內悠閒的散步，觀念正在改變中。

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