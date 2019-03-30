桃園資源回收成長14.3％ 獲環保署金質獎三連霸

2019-03-30 12:16

［記者謝武雄／桃園報導］環保署昨天公布全國資源回收評比結果，桃園市政府環保局蟬聯最高評比「金質獎」，這是連續第三年得獎，桃園市去年資源回收量56萬公噸，比前年49萬公噸成長14.3%，資源回收率也突破55%，足見桃園市近年來在資源回收及源頭減量方面成果豐碩。

環保局長呂理德表示，桃園市從105年開始推動「桃樂資源回收站」計畫，迄今已擴展達123站，市民將資源回收變賣現金，可以選擇加值桃樂卡或集點換好禮，桃樂資收站執行成果也逐年提升，回收重量由前年的467.2公噸提高到去年的2039.6公噸；兌換的獎勵金也由前年的131萬餘元提高到去年的495萬餘元。

在事業廢棄物的資源再利用方面，市府環保局也積極輔導產業申請廢棄物再利用計畫，例如將高熱值塑膠廢棄物壓製成燃料棒，供汽電再生廠發電使用；另環保局也在觀音區的環保科技園區設置「永續資源館」，透過環境教育，使民眾更瞭解廢棄物回收的3R觀念（Reduce減少使用、Reuse廢物再利用、Recycle循環再造）。

呂理德說，桃園市近年來推出許多創新環保作為，除持續推動「桃樂資源回收站」，及桃樂卡的資源回收物兌換服務外，也邀集轄內志工和民間企業團體，舉辦大型活動加強宣導，讓桃園邁向循環經濟的綠色環保城市。

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