花蓮女道長赤腳登梯開路 22人續攀108層劍梯

2019-03-30 11:23

［記者王峻祺／花蓮報導］已取得道教晉階最高等「五雷大法師」資格的花蓮女道長周美良，今擔任北天宮108層劍梯祈安賜福法會的「先鋒官」，一早揹負重達30公斤的符籙法器，經「通天門」後，赤腳攀登約12層樓高的劍梯直達天壇，為接續挑戰登梯晉陞法師的22名道士開路祈福。

今年50歲的周美良，是北天宮第一次舉辦登梯儀式中的首位登梯女道長，14年來已接連挑戰3次並晉陞到最高等神職，今早受邀擔任「先鋒官」，替108支七星寶劍開光後順利登上天壇，一下劍梯後還立刻受到簇擁，親友接連獻上花束，恭喜她完成開路儀式。

今年共有來自全台22人到花蓮挑戰登108層劍梯儀式，其中12人為女道士，堪稱歷年最多，挑戰者需赤腳登梯直達高聳的天壇後，往下擲筊，連續擲出3個「聖筊」才能走下劍梯，晉陞神職。

為期一天的祈福法會現場，除有道士挑戰登劍梯晉陞法師外，廟方還在一旁架起僅有12層的迷你劍梯，可供一般民眾攀登體驗，因有消災意涵，吸引許多人脫掉鞋襪，赤腳踩過米酒並抹上粗鹽後登梯祈福。

首次體驗攀登迷你劍梯的蔣姓民眾說，劍梯因受力面積小，怕會被劍身劃破腳底，完全不敢把身體重量往下採，只好用手撐住努力向上爬，攀登前確實壓力很大，但順利站上平台後，有種全身舒暢的感受。

北天宮嗣道三一宗師府宗師康理發說，北天宮供奉玄天上帝，自2006年開始舉辦祈安賜福法會，今年邁入第14年、第15次，因法會還開放迷你劍梯及過油鍋淨身走七星平安橋等儀式供民眾體驗，每年均吸引許多人共襄盛舉，開運金牌、公仔、車符及平安符，通常也在祈福後立刻被求取一空。

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