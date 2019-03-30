生機無限！田文筆雕塑版畫展 屏東鄉土藝術館登場

2019-03-30 11:14

〔記者羅欣貞／屏東報導〕來自屏東縣琉球鄉的藝術家田文筆創作多元，以不斷實驗的精神，在藝術領域上自我突破，即日起至6月30日於屏東鄉土藝術館舉辦「生機無限」個展，藉由雕塑與版畫的特性，展開想像與心靈世界無窮版圖的旅程。

41歲的田文筆是琉球鄉人，畢業於國立台灣藝術大學版畫藝術研究所，不論平面或立體創作，總是將各種不同媒材的特性表現得淋漓盡致；田文筆表示，各種媒材的特性，思維與材料之間，有它自己存在的位置，並提供了作品結構的完整性。

展出版畫作品以12生肖系列為主題，作品運用不同的生肖圖像，重新組合、拼貼、疊像，運用多次套版多色疊印，呈現色彩渾厚、多重層次的視覺效果，作品展現新穎自由的版畫風格。

雕塑創作則是藉陶土的手感堆砌，深入探究人體與形體間的意象，以一種內在心境的轉化與詮釋，展現生命的韌性與情感的特質。

田文筆個展今天（30日）舉行開幕茶會，展覽期間也辦理木刻版印DIY活動，藉由雕塑、版畫的創作，啟發民眾探索立體空間與版印技法的魅力，由簡入繁透過展出作品去經驗和理解藝術多元形式的創作觀念。

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