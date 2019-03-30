2隻雞6千！「起家雞」落跑 高中球隊活抓賺賞金

2019-03-30 11:07

［記者謝武雄／桃園報導］很多人結婚，女方準備兩隻雞給新人，這就是俗稱的「起家雞」；昨天有民眾在臉書社團「我是南崁人」貼出起家雞跑掉了，重金懸賞6000元，果然很快就找到了，最後是南崁高中手球隊學生，經過蘆竹區福祿五街、福祿一街口時發現這對公雞、母雞，用圍捕方式才抓到兩隻雞、也爽拿高額獎金。

陳姓網友說，這一對雞，原本是她的起家雞，不小心讓牠們跑走了，因為公雞會在凌晨亂叫吵到附近的居民，所以希望有好心人幫忙抓雞！但要活捉！不能弄死，因為她要帶到山區野放，若有捉到請洽某社區警衛室，最後還註明「一定要兩隻都抓到哦」。

看到這則PO文，網友紛紛留言，由於兩隻雞都在社區附近徘徊，一時間臉書熱鬧滾滾、宛若動態直播，第一隻雞抓到了還一陣歡呼，最後是南崁高中手球隊學生抓到兩隻雞才結案。

還有的網友留言「拿網子去撈」、也號召「我們去抓雞吧」、「在你家外面！快抓」、「派爸爸出動賺外快」，還提到「找不到雞啊？這雞飛好高喔！我以為雞不能飛那麼高」，最後也留言讚嘆「身價（雞）地位高就是不一樣、比市場雞價高出好雞倍」。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/