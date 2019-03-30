海盜、恐龍、計算機都出籠 高科大第一屆全校運動會今登場

2019-03-30 09:55

〔記者王榮祥／高雄報導〕「We are One Team」。國立高雄科技大學第一屆全校運動會今登場，運動賽事還沒展開，師生在開幕典禮上就先較量起來，海盜、恐龍、白雪公主、計算機等裝扮紛紛出籠，凸顯全台規模第一科大的熱情與活力。

國立高雄科技大學是由國立高雄第一科技大學、國立高雄海洋科技大學、國立高雄應用科技大學等三校，於2018年合併新設而成，三校資源整合以「創新創業」、「海洋科技」、「親產優質」為主要發展特色，全校學生約兩萬八千餘人、教職員工三千餘人，全國科大排名第一，也是台灣學生人數規模第二大的公私立大學，僅次於國立臺灣大學。

高科大今上午在楠梓校區舉辦三校合併後的首屆全校運動會，50個科系、30個社團大集結，校長楊慶煜指出，首屆運動會「We are One Team」為主題開起一連串賽事，象徵三校合一為一個團隊，系所師生、行政職員共襄盛舉，充分展現融合、團結與活力的運動家精神。

運動會包括各項學生運動競賽、教職員聯誼賽、趣味賽及園遊會，園遊會中有多個系所展示研商成果，包括膠原珍珠奶茶、玻尿酸、漁產品等，讓外界有機會見識高科大豐厚的研發能量。

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