商品總有高CP值 外媒揭開Costco爆賺的秘密武器

2019-03-30 08:41

〔即時新聞／綜合報導〕Costco（好市多）在全球有廣大的支持者，其商業模式更是讓無數投資人、分析師津津樂道，但這次外媒揭露了Costco另一項秘密武器，即Kirkland Signature。

《business insider》報導，Costco商業模式特殊，經營相當成功，但在商業模式之外，Costco真正的秘密武器其實是自有品牌Kirkland Signature。瑞銀最近一份報告指出，Kirkland價值高達750億美元（約台幣2.3兆），比雅詩蘭黛的市值還高出150億美元（約台幣4630億），2018年的成長率更突破10%。

報導指出，不計石油方面銷售，Kirkland占Costco總營收額的25%，消費者幾乎可以找到各式各樣的Kirkland商品，追求的就是物美價廉。除了獲利上的直接挹注外，Kirkland還帶給Costco另一項好處，就是客戶會因為跟Kirkland競爭而降價，例如Costco曾降低Kirkland礦泉水的價格，此舉竟逼得其他礦泉水也隨之降價。

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