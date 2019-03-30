03/30 各報重點新聞一覽

2019-03-30 06:26

自由時報

陳建仁：黨須團結 推最強組合 賴清德：寧輸初選 也不傷害蔡

民進黨內總統初選啟動，副總統陳建仁昨向蔡英文總統報告，他的階段性任務完成，並發表公開信，強調蔡總統在走向下一任路程上，應要有更大空間來促成民進黨內最大的團結，民進黨必須全體團結形成最強組合。蔡總統非常感佩陳的決定，強調有責任共同努力，對支持者負責，推出民進黨最強的組合！

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兒少法修正三讀 狼師惡保母 建檔防制

為防止虐童、狼師案再度發生，立院院會昨三讀通過「兒童及少年福利與權益保障法部分條文修正案」。條文明定，未來托嬰中心應裝設監視錄影設備；加強不適任人員資料系統建置，未來兒少機構聘任人員前須進行資格審查、繳交良民證，並通報主管機關。修法條文並規範主管機關應建立兒童死因調查機制；另提高虐童行為罰鍰額度，最高可重罰六十萬元，並得公布其姓名。

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都更＋危老 蔡：今年目標400件

總統蔡英文昨出席「台灣金融聯合都市更新服務公司」揭牌儀式，她致詞表示，「今年是都更二．○元年」，隨著「危老條例」於二○一七年通過、「都更條例」去年底修正通過，相關法規漸漸完備，今年都更目標一百案、危老目標三百案。

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蘋果日報

賴清德哽咽：寧輸初選 不傷害蔡 陳建仁退位 蔡英文：推最強組合

「我寧可輸掉這場初選，都不可能傷害蔡英文總統。」向來給人硬漢形象的賴清德，突然哽咽地說出這句話。行政院前院長賴清德昨舉辦新書發表會，現場支持者高呼「賴總統」，場面熱烈，但宣布參選以來，「逼宮」、否定民進黨執政，各種質疑不斷；賴昨強調絕對沒有逼宮，初選是民主必要過程，「千萬不要用宮廷劇角度看我們」。賴也說，執政功過當然會「共同承擔」。

男隆鼻 高燒43℃猝死 找護理師麻醉 名醫被控為省錢害命

台北市一名男子前往「葳亞娜診所」找整形名醫陳威宇進行隆鼻手術，術後體溫飆高、呼吸困難，家屬指控陳威宇當時僅冰敷降溫，未施打急救藥劑，也沒有馬上送醫，導致男子喪命，《蘋果日報》昨致電陳威宇，他表示在忙不便回應，診所也不接受訪問，警方已將醫師及執行麻醉的護理師依業務過失致死罪嫌函送。

聯合報

為蔡賴配鋪路？ 陳建仁讓位不連任

投入民進黨總統初選的行政院前院長賴清德昨天發表新書，在新書發表會舉行前，副總統陳建仁透過臉書發表公開信，除呼籲黨內「支持蔡總統」，也宣布已向蔡英文總統表達「我的階段性任務希望明年告一段落」。陳建仁說，「這是我能為她（指蔡英文）、為台灣所做出的最好決定。」

兒少法修正案三讀 托嬰中心應加裝監視器

兒虐事件頻傳，趕在婦幼節前夕，立法院昨天三讀通過「兒童及少年福利與權益保障法」修正案。未來托嬰中心應設置監視攝影設備，衛福部必須建立六歲以下兒童死因調查機制；為避免狼師、惡保母危害兒少權益，此次修法也強化不適任人員資訊系統建置，未來兒少機構在聘任人員前須經資格審核，並通報主管機關。

中國時報

各地拚春遊 好康加碼大放送

清明、端午假期出遊去！交通部觀光局春遊方案最終版本昨日出爐，全台22縣市有15個縣市加碼補助，以南投縣最優，每人最高可折抵2750元，桃園市等5縣市推出價值500元到1250元的消費券；新竹縣等5縣市準備遊樂園門票等迎賓好禮；新北市等8縣市則有抽獎或優惠活動，獎品包括汽車、機票等。

陸美貿易談判 有建設性進展

陸美談判代表團29日於北京結束一連兩日的第八輪經貿談判，美國財政部長穆努欽在談判結束後，在推特發文指出，他與美國貿易代表萊海澤在北京完成了「有建設性（constructive）」的貿易談判。「我期待下周在華盛頓迎接中國副總理劉鶴繼續進行這些重要磋商。」

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