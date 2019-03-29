雨勢持續到明晨 水利署執行人工增雨

2019-03-29 23:18

〔記者楊綿傑／台北報導〕穩定天氣掰掰！鋒面過境，稍早已為北台灣帶來大雨，雨勢可能持續到明晨。而水利署稍早也表示，把握這次春雨鋒面，實施人工增雨作業，希望可以為水庫挹注更多水量。

根據氣象局預報，今晚至明晨鋒面通過影響，中部以北及東半部地區降雨機率將提高，雨勢轉趨明顯，明天白天隨著鋒面遠離，降雨逐漸趨緩，但微弱東北季風影響，東半部、北部地區及中南部山區仍有些局部短暫降雨，中南部平地轉為多雲的天氣。

至於在溫度方面，氣象局資料顯示，白天高溫北部及東半部約23至26度，中南部29、30度，由於東北季風稍增強，入夜後北台灣天氣稍轉涼，夜裡清晨北部及東北部低溫約18、19度，其他地區則約20至22度。

為了未雨綢繆，水利署表示，今日晚9時起持續在石門、寶二、永和山、明德及鯉魚潭水庫進行人工增雨，盼增加集水區降雨量，為水庫挹注更多水量。

水利署指出，3月份迄今已有數波春雨降臨，為集水區及時引進降雨，新竹地區水情雖稍獲紓緩，但水利署對水資源的調控，仍是處於嚴密監控的狀態。依據氣象資料，今晚鋒面將影響台灣，鋒面來臨前的氣流環境，可能合適增雨作業的進行，雖然時機短暫，為了充分運用難得的作業機會，水利署人工增雨團隊持續守視降雨雲系演變與作業區風向風速實況，把握最適時機進行地面增雨作業。

此外，水利署也提到，緊接此道鋒面之後的本月31日間，台灣將繼續受到華南雲雨區影響，預期此波華南雲雨區影響期間，低空風速強勁，氣流環境可能並不適合增雨作業，但水利署仍將密切與氣象局聯繫，掌握最新的氣象預報，只要合適增雨的條件出現，人工增雨作業小組就會機動進行作業，務期為水庫挹注更多蓄容。

今晚至明（30日）晨鋒面通過影響，中部以北及東半部地區降雨機率將提高，雨勢轉趨明顯，明天白天隨著鋒面遠離，降雨逐漸趨緩，但微弱東北季風影響，東半部、北部地區及中南部山區仍有些局部短暫降雨，中南部平地轉為多雲的天氣；溫度方面，白天高溫北部及東半部約23至26度，中南部29、30度，由於東北季風稍增強，入夜後北台灣天氣稍轉涼，夜裡清晨北部及東北部低溫約18、19度，其他約20至22度。

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