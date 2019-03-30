NCC委員戰學校？ 世新學生發起「我反旺中」連署

2019-03-30 00:53

〔即時新聞／綜合報導〕《中天新聞台》日前因報導特定人物比例過高及新聞不實，遭國家通訊傳播委員會（NCC）開罰100萬元。世新大學學生發起「我世新人，我反旺中」連署，質問「為什麼中天新聞台一定要堅持弄臭所有媒體工作者的名聲？」並以媒體傳播學校學子身分喊話「我是世新大學學生，我拒絕被中天新聞台代言。」

NCC於處分中天新聞台當天的委員會議，邀中天代表電視新聞部助理總監林于喬與會陳述意見。會後中天再以「NCC看顏色辦事！？」為題報導NCC委員洪貞玲疑似質疑中天代表沒有新聞專業，引發爭議。

報導中林于喬說，當天洪貞玲問他「你哪間學校畢業的？」她回答，「我世新廣電系」，洪貞玲再問，「你有受過新聞專業訓練嗎？」令林于喬想反問，「在妳心中是不是我們這樣子私校畢業的學生，沒有辦法當新聞主管嗎？」

世新校長吳永乾受訪時回應，「先要自己檢討一下，審視一下她（洪）懂不懂什麼叫做新聞專業？」同時替林于喬說明，「我們廣電系的學生當然有學到新聞專業啊！」令不少校友傻眼，「世新法律系的校長叫台大新聞所的教授審視自己的新聞專業？」、「有學歷不等於有專業啊」、「突然不想承認廣電畢業」等。

29日晚間，世新學生在網路上自主發起「我是世新大學學生，我拒絕被中天新聞台代言。」認為中天新聞台劣跡斑斑，早已成為傳播學院的負面教材，批評中天不僅未能恪守新聞倫理，更將所有指控都當作是惡意抹黑，舉著新聞自由的大旗，將自己按在受害者的位置，卻未對荒腔走板的新聞內容做出更正，在後續的新聞中大剌剌地說自己修過媒體識讀課程，令校友質疑「不覺得羞愧嗎？」

截至活動發起後2個小時，已有125份聯署，其中有逾百位校友、在校學生反對，並留言「抵制偏偏偏偏頗的中天新聞才是保護言論自由」、「中天以降的媒體很努力體現，在學校學習過的媒體識讀裡的反面例子，無一不違反！現在學長說自己是畢業於世新，想知道他到底想表達什麼？」、「我是世新學生，但無法認同中天口中的世新學生『樣板』，我拒絕被中天新聞台代言！」、「我廣電系畢業很久，我絕對不敢說我有受過新聞專業訓練」、「維護媒體素質，反對世新校方漠視之外還反抨擊」、「還記得大一必修媒體識讀嗎」等。

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