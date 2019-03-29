初選參選人助理是否適用勞基法？ 專家這麼看...

2019-03-29 23:20

〔記者洪瑞琴／台南報導〕現任立委郭國文跟初選期間的蘇姓女助理傳出勞資爭議，引發「初選人」的助理是否適用勞基法問題，中華民國勞務士協會創會理事長張凱翔認為，依勞動部2010年10月函釋，參選人僱用助理，為自願加保，如果沒辦理加保，尚不構成違反勞保條例強制加保規定。

張凱翔也建議，參選人助理未來是否適用勞基法？尚待勞動部公告適用日期，未來就算適用勞基法，但基本工資不是保證月領基本工資，仍必須檢視工時是否滿法定工時每月176小時而定？如果參選人願意優於勞基法，例如每月工時只有140小時，領足額基本工資，更是足以表率，資方也要有正確觀念，加勞保保護勞工，也保護雇主，能依法行使抵充權。

南市勞工局長王鑫基表示，該局尚未接獲當事人申訴，若有提出申訴，將會比對相關出勤與薪資資料，進行勞資調解。

張凱翔表示，適用勞基法與勞保加保是二碼事，二者的法律基礎完全不同，國會與民代助理及政黨僱用勞工，分別在1998年、2000年、2003年分別適用勞基法，可是針對當選「前」，參選期間的民代候選人，此期間僱用助理是否適用勞基法？目前勞動部未公告其適用勞基法，是否屬於其他未分類的社會服務業而排除適用？尚待勞動部公告。

張凱翔指出，依據勞工保險及就業保險注意事項，選舉活動人員參加勞工保險及就業保險，行政院勞工委員會2010年10月1日勞保2字第0990140423號函，很明顯這是屬於第8條的自願加保，因此參選人如果沒有加保，若造成勞工損失，並沒有違反勞保條例的規定。

至於有沒有低於基本工資？張凱翔認為，這部分就必須要看有沒有適用勞基法？如果有適用，則受勞基法地板保障，但這部分也要釐清，未來參選人助理如果適用勞基法，就一定是最少月領基本工資嗎？這必須就勞僱雙方約定的工時與月薪制或時薪制來論定。

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