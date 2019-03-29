關燈護地球！明晚8點半台北101、台電關燈1小時

2019-03-29 22:39

〔即時新聞／綜合報導〕明天（30）日就是國際關燈日「地球1小時」（Earth Hour）活動，台電與台北101大樓也將響應環保，在30日晚間8點30分關燈1小時。

綜合媒體報導，Earth Hour是由世界自然基金會（WWF）每年3月份所號召全球最大環境群眾運動，截至2018年，已有188個國家、區域與超過1萬8000個世界地標響應活動。

2010年起台電便持續參與「地球1小時」活動，除維持電力調度、通信與資訊機房必須電力，台電大樓明晚8點30分至9點30分將關掉2棟建築物、近40層樓的所有照明和插座電力。據台電統計，去年響應活動時共減少約10萬度電，等同減少了超過5萬公斤的二氧化碳排放。歷年來的省電度數更達到63萬度，接近3萬棵樹一年的碳吸附量。

亞洲區主辦單位台灣代表歐萊德，明天晚上將在台北市政府東門廣場進行關燈活動，屆時除了台北市地標101與信義區指標大樓外，台北市政府外牆也將一同關燈。

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