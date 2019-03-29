永康創意園區第一期完工通車 串聯永康交通要道

2019-03-29 22:54

〔記者萬于甄／台南報導〕台南永康砲校遷建暨創意設計園區第一期工程今天完工啟用，區內道路開放通車，可串聯永康鹽行中正北路至永康中正南路交通，紓解永康中華路往北上下班尖峰時段龐大的車流量，未來配合創意園區二期開發，更能成為串聯永康南北之間的交通要道。

永康砲校遷建暨創意設計園區是台南市近年來的重大開發建設，園區總面積83.49公頃，開發工程因應砲校遷建分兩期，第一期開發面積約14.46公頃，歷時2年，今天完工啟用；至於第二期開發，必須待永康砲校搬遷，預計2023年動工，全區則預計2026年完工。

永康創意設計園區已完成的第一期開發包含人行庇護島、階段性滯洪池、排水防汛設施、區內原地保留樹木林蔭大道、高架地坪人行步道、燈桿及人手孔蓋等；園區內也撥出15公頃做為公園用地，另外，最受矚目的台南市立圖書館總館工程也正如火如荼進行中。

區內道路開放通車後，將串聯鹽行中正北路及永康中正南路間交通，將可紓解大橋地區經由中華路往北永康之車流量；未來配合鐵路地下化，經由45米康橋大道連接正南三路，往北銜接台一線，成為串聯永康南北之交通要道。

台南市長黃偉哲說，永康砲校遷建暨創意設計園區第一期工程順利完成，不僅代表市政的延續性，也感謝地方與軍方緊密合作全力支持，後續仍有二期開發工程，相信全區完工後，與毗鄰的大橋區段徵收區、平實營區相輔相成，可共構永康新興市鎮中心。

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