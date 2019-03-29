20年頻尿、膀胱炎 肺胱容量竟只剩10cc

2019-03-29 22:56

〔記者蔡淑媛／台中報導〕50歲的張姓婦人頻尿20年，每10分鐘就要解尿，解尿量和膀胱容量竟剩不到10cc，去年就醫已罹患膀胱炎合併腎盂炎，抗生素治療後，以子宮脫垂固定術和膀胱擴大術治療，並配合醫囑每小時喝水並忍尿撐大膀胱，終於痊癒，揮別頻尿人生，重拾正常人生。

張婦在一次陪媽媽就醫時憋尿3個小時，引起泌尿道感染，之後就不斷復發，頻尿持續惡化，10分鐘就要跑廁所，夜尿嚴重也每小時要如廁，白天工作時工廠老闆還認為她偷懶而失業，就醫服藥一直未改善，非常痛苦。

張婦去年11月罹患膀胱炎合併腎盂炎就醫茂盛醫院，婦女泌尿科主任謝卿宏說，一般人解尿量和膀胱容量有400、500cc，她卻剩不到10cc，不但膀胱長期發炎，致病菌大腸桿菌釋放毒素收縮膀胱，加上子宮脫垂壓迫膀胱，使膀胱嚴重萎縮，也變得很敏感，一點尿液刺激就小腹痛、感到尿意要如廁。

張婦接受子宮脫垂固定術和膀胱擴大術，以解決頻尿，但膀胱炎仍然無法根除，一問之下原來是她長期膀胱疼痛，不敢忍尿以撐大膀胱，因此謝卿宏要求她每小時均勻喝200cc水（分5、6次喝完）而且不要一有尿意就解尿，而是等到尿急時才如廁，1個月後膀胱炎就痊癒，也不再頻尿，每3、4小時就解尿有300至500cc，恢復正常，她開心說，終於可以出遊、好好工作生活了。

謝卿宏指出，膀胱炎是婦女常見的疾病，主要症狀有頻尿、小腹痛、解尿灼熱疼痛、夜尿、血尿，而且治療時常見患者常因頻尿不敢多喝水，以致無法將最常見的致病菌大腸桿菌沖出膀胱。

因此一定要均勻多喝水、利用忍尿來脹大膀胱，讓躲在膀胱壁皺摺的細菌能接觸到尿液中的藥物，才會脫落，解尿時一併沖走細菌，膀胱炎才能痊癒，但他也提醒，忍尿但憋尿，尿急時一定要解尿，以免尿液逆流、傷腎。

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