高雄十大春捲揭曉 色香味俱全

2019-03-29 20:09

〔記者葛祐豪／高雄報導〕2019高雄春捲大賽決賽，經評審團兩天實地試吃，今天公布十大春捲名單，提供民眾於清明連假時選購。

獲選十大春捲的店家，分別為 卷益卷臨海店「全麥春捲」、顏春捲「燻雞沙拉春捲」、翰品酒店「台式潤餅捲」、武廟春捲「台式春捲」、麗珠春捲豬腳飯「原味春捲」、岡山黃家春捲「招牌春捲」、春捲の家「招牌綜合春捲」、郭家春捲「古早味春捲」、南台春捲「烏魚子燒肉春捲」、寒軒國際飯店「軒風鴨春捲」，最佳傳承獎為60年三代春捲、懷舊滋味獎為鳳山美麗島春捲、最佳人氣獎為羅氏全麥春捲。

高雄市觀光局長潘恆旭指出，這次參賽春捲各有特色，有些店家著重餅皮製作，一些店家使用全麥、或添加天然紅麴、抹茶粉，增添香氣以及Q彈口感。

配料方面更是重點，相較於北部多以紅糟肉作為主，南部春捲則有香腸、肉絲等多樣選擇，蔬菜配料則經過大火翻炒，灑上特製蛋酥，香味十足。

如畫龍點睛般的花生粉，則強調白糖比例，鹹中帶甜，是南部春捲最大特色。本次參賽店家發揮創意，將養生黑糖替代白糖，研發出兼顧健康的新滋味，更有參賽者將烏魚子與燒肉、烤鴨入菜，更添新意。

評審團代表林登文說，獲得第一名的卷益卷臨海店，以口感豐富的「全麥春捲」拔得頭籌，更推出深受學生歡迎、CP值超高的巨無霸春捲，獲得評審團一致肯定。相關資訊可上高雄旅遊網https://khh.travel/ 查詢。

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