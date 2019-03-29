吳崢「反柯」落選失蹤後首發文 重批學姐：不是無知就是惡意

2019-03-29 20:50

〔即時新聞／綜合報導〕自去年參選台北市松山信義區以600票之差落選後，時代力量前發言人吳崢消失在螢光幕前長達數月，不但臉書靜悄悄，甚至連時代力量也找不到他人。不過，昨（28）天他「冒出水面」首發臉文後，今天更是火力全開對「學姐」黃瀞瑩所說的「統獨是假議題」言論猛批，「會說統獨是假議題的政治工作者，不是無知，就是惡意。」

吳崢在臉書上表示，「蔡英文昨天在夏威夷和美國國民兵少將公開會面，這是台灣民選總統不曾有過的重大外交成就，而近日韓國瑜和朱立倫朗朗上口的兩岸和平協議，當初馬英九在執政初期是連提都不敢提的。」，吳崢藉此指出，很多事是一直默默在進展、在變化的，他質問，「所以，台灣真的不會統也不會獨嗎？」

回到「市政層級」，吳崢批評，「臺北市一年有多少里長，接受中國方面各種協會的邀請，以極廉價甚至免費的方式到中國旅遊，這難道不是統戰？沒有正在發生？」

日前社會輿論熱議「學姐」黃瀞瑩，吳崢直指，「你用了一種最簡化、最不需思考的一句話，去告訴這些深信你正在讓他們的生活變得更好的人，我們國家沒有在面臨各種巨大的壓迫，種種困難的選擇與堅持是沒有意義，不需要的『假議題』，教大家把耳朵摀起來就聽不到中國的各種文攻武嚇，只因為這樣符合你們在兩黨以外的政治路徑，符合你們的政治利益。」，吳崢認為此舉是，「這是極其不負責任的說法。」

吳崢去年在選戰中坦言「反柯」並支持民進黨候選人姚文智，被外界視為是他落選的原因之一，失蹤數月的期間，台北市時力市議員林亮君還在臉書上發起尋人啟事，而目前他已到林亮君的辦公室擔任特別助理。

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