牙齒撞掉別呸掉！含嘴裡半小時內送醫 還能種回去

2019-03-29 21:28

〔記者方志賢／高雄報導〕牙齒若遭外力撞擊而受損，牙科醫提醒，若是整顆脫落，千萬不要充好漢「和血吞」，或耍帥呸掉！ 含在嘴裡半小時內送醫，牙齒還能植回來，而保存液體以「冰鮮乳」最佳，其次是自己口水，然後是生理食鹽水。

阮綜合醫院牙科醫師蔡政峰說，牙齒遭外力撞擊而受損，以兒童及青少年最普遍、成人較少，而男性則約為女性的2倍。受損牙齒以「前牙」比例最高，特別是上頷正中門牙，交通事故和鬥毆是最常見原因。

31歲呂姓男子在酒店打群架，被人推撞門框，右邊上頷門牙及側門牙這兩齒整顆脫落，當時他已喝醉了，沒能找回落牙，只好裝假牙。

保存液體 「冰鮮乳」最佳

蔡政峰說，成人恆牙受傷整顆脫落，能否順利保存與治療，有2項關鍵，分別是牙齒掉落的時間及有沒有放進保存液中，落牙若超過1個小時，沒有使用適當的液體保存，就算植回口中，牙根仍會逐漸發炎，而無法保留。至於保存液體，則以「冰鮮乳」最佳，其次是自己的口水，然後是生理食鹽水，至少要用清水或礦泉水。

蔡政峰說，牙齒外傷就像房子發生地震，除了房屋本身（牙髓組織）可能受創，地基（牙周膜及齒槽骨）也會受影響。一般小朋友恆牙的牙根尖孔未封閉者癒後佳，若是能儘快植回，牙髓也不易壞死；而大人的牙根尖孔已封閉，牙髓壞死率甚高，必須做根管治療，並且長時間持續追蹤。

蔡政峰提醒，牙齒因外傷整顆脫落時，要把握處理4步驟「找」、「沖」、「放」、「送」：馬上找回牙齒，注意勿碰觸、破壞牙根，再用冷水輕輕沖洗，不可使用肥皂或其他清潔劑或用刷子刷，更不能包在布或衛生紙裡面！最好把落牙放回脫落傷口處，不要讓牙齒乾掉，牙齒停留在口腔外的時間愈短，植回的成功率愈高！

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