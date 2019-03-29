核一廠兩機台停機 例行緊急演練不停歇

2019-03-29 21:28

〔記者周湘芸／新北報導〕核能一廠兩部機組當前已分別進入除役和停機大修中，但為確保民眾安全，該廠今仍實施例行緊急計畫演練，其中包括二號機油電類火災消防演練、接引生水管演練及啟動海嘯閘門演練。

核一廠今邀請新北市石門區、三芝區里長及鄰近學校校長等23人到廠參加緊急計畫演練。該廠指出，雖目前廠內2部機組均已不發電，但為確保安全，原能會仍要求每年須做例行演練，而相較以往，今年是模擬最少人力支援的情況進行操演，動員人數約100多人。

此外，談到核廢料問題，核一廠第一期高階核廢料乾貯場早在2013年完工，但當前新北市政府仍不願發照，對此，台電人員僅透露，相關工程皆以「福安、公安」為優先考量，雖當前水保執照遲遲沒有下來，但相信政府也是「按照程序」在走，沒有刻意「卡關」的問題。

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