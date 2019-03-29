週六稍轉涼！清晨有雨白天趨緩 週日入夜北部下探15度

2019-03-29 21:17

〔即時新聞／綜合報導〕今天（29）全台大致為多雲到晴的天氣，白天普遍暖熱，但明天受東北季風影響，北部及東北部天氣稍轉涼，北、中、東部短暫陣雨，南部天氣則是多雲偶有毛毛雨。

中央氣象局預報，今晚到明天清晨受鋒面通過影響，中部以北及東半部地區降雨機率提高，明天白天雨勢則會趨緩，但東半部、北部地區及中南部山區仍有些局部短暫降雨。

另根據天氣風險公司，明天各地大致多雲有雨，但31日（週日）晚間氣溫將明顯下降，北部低溫15度，沿海及空曠地區低溫下探14度。

溫度方面，明天北部及東半部白天高溫普遍在23至26度間，中南部則落在29、30度。不過入夜後各地稍涼，約在18至22度。

空氣品質方面，據行政院環保署預測，明天零點至清晨中部空品區以北空氣品質佳，白天起雨勢漸歇、受東北風及輕微境外污染物影響，各地空氣品質逐漸轉差。竹苗、中部、雲嘉南、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「普通」等級，竹苗、中部、雲嘉南空品區局部區域短時間可能達「橘色提醒」等級；北部、高屏空品區及馬祖地區為「橘色提醒」等級。

紫外線方面，明北部、竹苗、台中、南投、宜花為中量級外，其餘皆為高量級。

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