施工沒通知損失慘重 商家痛批：土匪中市府

2019-03-29 18:10

〔記者黃鐘山／台中報導〕中市府斥資8000萬正進行干城運輸場站路平及人行道改善工程，附近商家抱怨事前沒通知，嚴重影響營收，也威脅行車安全，簡直就是土匪市府，市議員鄭功進今（29）日要求市府依施工地段要點優惠補償；建設局回應，進場前己辦理2場地方說明會。

市府推動「台中大車站計畫」，其中干城運輸場站路平及人行道改善計畫，施工範圍包括自由路三段、復興路五段與進德路，改善長度約1.2公里、人行道面積7400平方公尺、自行車道面積2400平方公尺，總工程經費8000萬元，預計今年底完工。

楊姓商家表示，干城路平去年底開工，直到收到施工勸導單，才知道市府要做這麼大的工程，事前沒開地方說明會，大量施工圍籬及大型機具進場後，措手不及，營業損失不少，不知道找誰討，簡直就是土匪市府。

陳姓民眾也說，進德路兩旁是商業區和住宅區，扮演東區往來北區與太平區交通樞紐，也是易肇事路口之一，尖峰時段車流量十分驚人，貿然縮減路寬，嚴重威脅行車安全，希望能有更完善的交通配套措施。

鄭功進批評，該工程既是大車站計畫之一，地方說明會竟是民眾不滿陳情後才補辦，市府根本便宜行事，現又造成商家營業損失不貲，要求市府應依公共工程施工地段房屋地段等級率調整要點，給予優惠補償，並評估現有的交通流量，提出完善周邊配套。

建設局表示，今年2月20日進場前，即辦理2場地方說明會，民眾所提意見，市府都有善意回應與說明；民眾反映事項，市府已納入參酌，並著手進行修正計畫書圖，將再與內政部營建署溝通，積極爭取對東區最有利的發展。

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