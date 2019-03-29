嘉南一期稻爆葉稻熱病 水稻專家：救得回來

2019-03-29 19:24

〔記者楊金城／台南報導〕嘉南地區一期稻作感染「葉稻熱病」，比例約2成，農委會主委陳吉仲今天特地到後壁地區視察，水稻專家、台南區農改場嘉義分場長羅正宗說，葉稻熱病還救得回來，農民只要噴灑藥劑防治、減少氮肥，可讓水稻長出新葉。此外，稻熱病罹病嚴重田區可變更申報轉作、休耕補助。

陳吉仲由台南市政府祕書長方進呈、農業局長李朝塘陪同視察後壁田區，稻熱病主因為部份田區施氮肥過多，加以氣候溫暖，造成局部葉稻熱病發生，稻葉乾枯。

農委會和農業局討論後，決議辦理稻熱病防治講習會、輔導施肥噴藥防治措施、稻熱病罹病嚴重田區的農民在4月15日前可至當地公所辦理變更（補）申報轉作或休耕補助、宣導農民辦理「稻米保險」，期能保障稻農收益。

李朝塘說，稻米保險保費由中央及地方政府負擔6分之5，農民僅須負擔6分之1，因稻作保險申辦僅至3月底，各區農會在30、31日兩天假日仍持續受理承辦稻米保險。立委葉宜津則將向農委會爭取延長稻米保險承保期限。

稻熱病分為葉稻熱病和穗稻熱病，每年都有，輕重程度不同，穗稻熱病又比葉稻熱病危害水稻程度重，羅正宗說，農改場早在3月6日就向農民提出稻熱病示警，目前估算嘉南一期稻作「葉稻熱病」比例約2成，農民在防治噴藥和減少氮肥使用後，水稻如長出新葉呈「濃綠」葉時，代表土壤氮肥過多，最好減少氮肥施肥，如稻葉呈淡黃色，代表氮肥少，可適當施肥讓水稻成長。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/