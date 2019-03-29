義大棒球隊助「義陣」 要在高雄陣頭大賽搶眼球

2019-03-29 23:39

〔記者洪臣宏／高雄報導〕高雄內門創意陣頭大賽將登場，以「義陣」為名去年奪得亞軍的義守大學宋江陣「義陣」，今年以水滸傳第42回九天玄女及梁山的宋江為主軸，結合舞蹈戲劇，棒球隊擔綱節令鼓背景音樂，結合傳統與創新，力拚冠軍。

高雄內門創意陣頭初賽將於31日在內門順賢宮舉行，去年拿下亞軍與宋江精神傳承獎的義大代表隊，最近秣馬厲兵，期待給人全新感受。

教練黃文忠教練及洪崇仁指出，義陣之前曾到台中花卉博覽會和九天技藝團合作表演 因而以水滸傳第42回九天玄女及梁山的宋江為主軸，結合義大「原住民族學院」學生舞蹈戲劇、節令鼓，除展現梁山好漢忠孝仁義劇情外，更增添活潑元素，讓觀眾容易融入其中。

今年也邀請馬來西亞、台日、台英混血外籍生結陣，並藉由棒球隊隊員力量成立鼓陣，完全以鼓音為背景音樂，感受將更為震撼。馬來西亞學生梁瀚宇表示，如今對宋江陣有全新認識，跳脫它只是傳統武術的既定印象，發現它可兼融現代美感，發揮空間很大。

義陣指導老師吳宗霖表示，義陣成立11年，從零到有，如今發展成60人陣，很有成就感，期待將士用命，奪得最佳成績。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/