醫病》腎上腺皮質腫瘤致高血壓 不停藥檢查更安全

2019-03-29 16:33

〔記者翁聿煌／新北報導〕40歲的卡車司機陳先生有高血壓，10年來服用降血壓藥物卻始終控制不好，月前又因嚴重頭痛、全身無力，到台北慈濟醫院就醫，新陳代謝暨內分泌科張嘉暉醫師詢問，得知他服用多種降血壓藥物，仍難控制病情，加上有低血鉀的現象，疑似內分泌高血壓，經抽血檢驗，安排腎上腺電腦斷層及不停用血壓藥的核子醫學掃描，保護病人免於腦出血等高血壓併發症，結果證實左邊腎上腺有一顆皮質醛酮瘤，診斷為「原發性高醛固酮症」導致續發性高血壓，經手術切除腫瘤，血壓維持穩定不需再服藥。

張嘉暉指出，高血壓患者中，大部分屬於「原發性高血壓」，通常是飲食及壓力等多發性因素導致，約有一成是「續發性高血壓」，可以找到導致血壓升高的原因，如內分泌腫瘤、腎動脈狹窄、先天性動脈血管疾病等，即早去除或治療成病原因，有機會恢復正常血壓值及改變高血壓病患預後。

張嘉暉說，陳姓病患的「原發性高醛固酮症」是「續發性高血壓」最常見的原因之一，患者多為30至60歲，往往在高血壓6、7年後才被診斷出來，且常有年輕型高血壓病史，當腎上腺出現皮質腫瘤時，可能導致醛固酮或皮質類固醇分泌過多，患者就容易發生頑固性高血壓或高血糖，使用多種降血壓降血糖藥物仍不易控制。

張嘉暉說，以往患者若需篩檢內分泌高血壓，國內外治療準則為先抽血篩檢陽性接著施行腎上腺電腦斷層掃描，再以侵入性的腎上腺靜脈採血或非侵入性的核子醫學掃描。

為避免干擾腎上腺靜脈採血或核子醫學掃描檢查結果，患者檢查前必須停用或換用其他降血壓藥物數週至1個月以上，承受血壓飆高的風險；而腎上腺靜脈採血的過程中也可能發生血管破裂出血、血腫或血栓等併發症，台北慈院新陳代謝科十多年來累積為30多位患者以「不停、不換藥」的方式，進行核子醫學掃描，檢查準確度高又兼顧病人安全。

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