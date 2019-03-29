好棒！185名模範兒童齊聚 屏縣長潘孟安表揚

2019-03-29 16:05

〔記者羅欣貞／屏東報導〕屏東縣政府今天（29日）舉辦107學年度兒童節暨模範兒童表揚大會，縣長潘孟安親臨現場為每一位模範兒童頒獎，期勉185位各國小所選拔出來的模範生能更上一層樓；潘孟安表示，兒童是國家未來的主人翁，縣府會讓兒童能在快樂的環境中學習與成長，充分展現學童的創造力與學習力。

縣長潘孟安表示，期盼模範兒童將所累積的知識及想像力，運用在每一個角落，並且也要懂得如何協助與關懷需幫助的人；另讓孩童有更好的未來發展，縣府積極改善學校不論硬體亦或是軟體方面的設施等，不僅在網路方面加大頻寬、電子白板普及化，更執行校園全面e化等，期許透過這些方式，以「網路替代馬路」，縮小城鄉間孩童的教育資源差距，讓每一位屏東的孩童都能得到最完善且合適的良好教育。

在場185位來自各校選出模範兒童重視多元發展，大成國小學生章紫芯成績優異，參加校外活動與比賽也都不遺餘力，盡力的為學校爭取好成績，例如代表學校參加全國工業機器人競賽獲得全國第一的優秀成績，她並與同學合作組隊參加英語拼字比賽，獲得優等佳績。

內埔國小學生劉懷甯在各項全國性的馬拉松比賽，獲得多次女子組前3名，2018年3月還獲選至比利時、法國訪問，為學校、為國家宣傳客家樂舞，更為台灣在國際舞台上展現文化實力，也曾獲陳無嫌基金會頒發獎學金與獎狀肯定。

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