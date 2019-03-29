「秒殺走讀」又來了！ 北市信義區4月推8場主題漫遊

2019-03-29 15:35

〔記者蔡亞樺／台北報導〕向來給人新穎時尚印象的台北市信義區，往年開辦充滿藝文歷史的「走讀活動」受到熱烈反應，一推出便秒殺，信義區公所今年與信義社區大學古義仁社團、聚樂邦合作，推出8場主題導覽，帶領民眾走讀，每場限35人，4月1日起接受網路報名，歡迎民眾把握機會參加。

信義區公所區長游竹萍表示，霓虹、人潮的鬧哄是信義區；礦坑的低嗚、溪流的淙淙也是信義區，堆疊出信義區現在的多元豐富樣貌。2019漫遊信義文化節從4月到5月的4個週六、日，規劃8場在地導覽，每場3小時，帶大家走讀「計畫之外」信義區的風景。

游竹萍表示，今年走讀活動首創信義遊覽巴士，讓民眾搭上巴士兜風瀏覽信義區街景，可發現某道路原本是一條河，還有田間小徑、運煤鐵道、工業遺跡等景緻，沿途安排信義社大講師解說人文歷史。

首場走讀活動安排的巴士遊覽，之後依序是公共藝術與城市美學之旅、象山夜訪、飛越杜鵑窩―療癒松德、良田到商圈―吳興記憶拼圖、四獸山腳下的傳奇、順時代換新衫―細說五分埔、信義溪遊記等。

此外，信義區公所表示，今年聲音地景特展的主題為「下一站 六張犁」，訂於5月在信義公民會館展出，呈現信義區六張犁次分區的在地特色，同時規劃2場實境遊戲，帶領市民以遊戲方式探索六張犁的歷史特色角落，最後一場回顧影片，完整記錄六張犁的走讀足跡。詳細活動訊息請至信義區公所網站查詢或上漫遊信義臉書。

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