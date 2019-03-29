衛福部宣布擴大A肝疫苗接種對象 11萬名兒童受惠

〔記者吳亮儀／台北報導〕幼兒、學童福音！衛福部今天召開記者會，宣布幼兒常規公費疫苗A型肝炎疫苗擴大接種對象，新增2016年12月31日前出生、國小六年級以下的低收入戶和中低收入戶幼兒和學童。
目前訂定2017年1月1日以後出生、滿12個月以上的幼兒接種外，衛福部宣布再擴大接種對象，預估約。
A型肝炎是經由人吃進受病毒污染的食物、飲水或與A肝患者親密接觸所感染，而接種A肝疫苗是目前最有效的預防措施，接種一劑A肝疫苗可以有九成保護力、接種兩劑可有20年保護力。
衛福部長陳時中表示，感謝「寶佳公益慈善基金會」支持預防接種，今年更可擴大照顧國內低收入戶和中低收入戶兒童。
疾病管制署呼籲，若家中有國小六年級以下兒童、且符合低收或中低收入戶資格的家長，可攜帶相關證明、兒童健康手冊、健保卡到全國提供預防接種的衛生所或合約醫療院所接種。
A型肝炎是由A型肝炎病毒感染所造成的急性肝臟發炎，症狀包含突然出現發燒、全身倦怠不適、食慾不振、嘔吐、噁心、肌肉痠痛及腹部不舒服等，數天之後發生黃疸。恢復期有時會拖延，但會完全康復不留後遺症。
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衛福部宣布，將擴大公費A型肝炎疫苗幼兒學童接種對象。（記者吳亮儀攝）
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接種A型肝炎疫苗是預防感染A肝最有效的方式。（記者吳亮儀攝）
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衛福部宣布，將擴大公費A型肝炎疫苗幼兒學童接種對象。（記者吳亮儀攝）
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