醫病》老翁染菜花就醫 支支吾吾否認亂來

2019-03-29 15:06

〔記者方志賢／高雄報導〕高雄一名60多歲男性，陰囊及大腿內側長滿近30顆約0.2公分大小顆粒狀突起物，時間長達20年，他都懷疑自己得了俗稱「菜花」的尖狀濕疣，就醫排除後，日前陰囊又出現一顆約0.7公分且顏色偏黑的小肉瘤，經醫師確診是「菜花」，但老翁堅決否認在外亂來，僅說「去中國旅遊回來就這樣了！」

高雄健仁醫院副院長、泌尿科醫師蘇聖村表示，這名老翁的陰囊及大腿內側長滿一粒粒的突起物，時間長達20年，沒有任何症狀，他一直懷疑自己得了「菜花」，陸續就醫均排除，醫師研判是皮膚遭刺激增生的突起物。

近日老翁的陰囊又長了一顆約0.7公分的小肉瘤，過去的突起物表面圓滑，顏色與皮膚差不多，但新增生的小肉瘤則屬不規則形狀，顏色偏黑，經醫師確診是「菜花」。

蘇聖村表示，「菜花」主要經由性行為傳染，進一步詢問患者的病因，老翁支支吾吾，但否認在外亂來，老翁說與老婆一起到中國旅遊，回來後就發現了，他也不清楚什麼狀況下被感染。

蘇聖村指出，「菜花」是受人類乳突病毒 （HPV） 的感染所致，好發於生殖器、肛門等潮濕部位，臨床上外觀像花椰菜的表面，因此俗稱為「菜花」。

蘇聖村強調，「菜花」是一種性病，大部分經性行為傳染，過去也曾有在公共場所、三溫暖等地，接觸患者使用過的衣物、毛巾或馬桶而被感染，但機率非常低。

由於老翁不願詳細交代可能感染原因，醫師也不好意思一直追問，但要求他治療期間，不要發生性行為，直到「菜花」完全根除為止。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/