「媽～我上電視了」 高雄科工館揪你來

2019-03-29 15:10

〔記者黃佳琳／高雄報導〕高雄科工館將電視台專業級副控室設備復原展出，即日起推出「螢光幕後～認識電視台副控室」藏品展，民眾不需要透過預約申請就可以在博物館看到電視台節目錄製時的三機攝影畫面，同時也舉辦12梯次的親子體驗活動，讓爸爸媽媽可以陪同小朋友一起來科工館上電視。

科工館表示，隨著手機的普及，影片錄製對一般民眾而言似乎已不再是件困難的事，但電視台專業級的節目攝影及錄製對大眾而言，還是陌生的。尤其台灣各大電視公司幾乎集中在北部，南台灣觀眾要進入電視台參觀節目錄製，相對是較不方便的。

去年公共電視因應設備升級，將除役的SD副控室設備捐贈科工館，這組設備在經過組裝復原後，在科工館開放式典藏庫展出，讓民眾了解電視台鮮為人知的副控室秘境及其專業功能。

為了讓民眾對電視台工作環境及內容有所了解與互動，科工館特別運用這組專業設備在4至6月間舉辦12梯次的親子體驗活動，讓親子共同參與，由小朋友擔任小小記者體驗電視節目的錄製過程，現場隨即就可以看到小朋友的身影躍上電視螢幕，並搭配說故事及展廳闖關活動，一起來聽聽電視的故事以及尋找1960年代的電視機，活動結束還可帶回闖關證書、小小記者影片以及動手做作品。

還想看更多新聞嗎？歡迎下載自由時報APP，現在看新聞還能抽獎，共9萬個中獎機會等著你：

iOS載點 https://bit.ly/ltn_appstore

Android載點 https://bit.ly/ltn_googleplay

活動辦法： https://draw.ltn.com.tw/slot_v8/