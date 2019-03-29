策略型產業青年人才設籍高雄 今年仍補助最多12萬

2019-03-29 14:19

〔記者黃建華／高雄報導〕好消息！高雄市政府勞工局今329青年節宣布，4月中旬將再推出「幸福高雄移居津貼」，凡是高雄市策略性產業中高階青年人才回流並設籍，經審核通過後，每月可獲得1萬元補助，名額125人，最長可領12個月。

勞工局王秋冬局長表示，高雄市持續引進綠色能源、文化創意、數位內容、海洋、會議展覽等策略性產業，期望藉由移居津貼政策，結合本市策略性產業佈局，為高雄市延攬更多中高階青年人才，吸引大型廠商持續投資高雄，勞工局108年「幸福高雄移居津貼」共編列1500萬元，預計可補助125人，只要年齡滿20至44歲，設籍在高雄市，並受僱於本市重點策略型產業，且符合相關資格者即可申請。

另外為協助青年朋友就業，勞工局訓練就業中心也推出「青年就業大贏家」輔導計畫，由專人以客製化方式協助求職就業，只要年齡滿20至29歲的青年朋友皆可報名，預計可協助360位青年朋友更順利找到適合的工作。

勞工局提醒有意申請「幸福高雄移居津貼」或報名參加「青年就業大贏家」輔導者，可電洽：07-8124613分機423（幸福高雄移居津貼）、07-7330823分機313（青年就業大贏家），或就近向勞工局各就業服務站洽詢。

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