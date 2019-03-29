B一下就行！阿嬤首次用悠遊卡搭公車 到虎尾糖廠吃冰

2019-03-29 14:43

〔記者廖淑玲／雲林報導〕B一下就行！雲林縣元長樂齡中心今天帶著20餘名生平第一次搭公車的長輩從元長到虎尾輕旅行，阿嬤們學習用悠遊卡搭公車到虎尾驛看小火車、虎尾糖廠吃冰，高唱「18姑娘一蕊花」，度過歡樂一天。

雲林縣元長樂齡學習中心課程講師楊惟智結合元長鄉公所主任祕書賴仁義、雲林縣議員蔡明水協助，安排此次搭公車的輕旅行，元長鄉龍岩社區理事長鄭美惠、元長樂齡學習中心主任張婉玉、志工沈台興等人都全程陪同，20餘名樂齡阿嬤開心「迺街」，羨煞路人。

阿嬤們用悠遊卡搭公車從元長到虎尾「迺街路」相當新鮮，尤其還去參觀布袋戲館、逛菜市場、到虎尾驛看「五分仔」小火車、虎尾糖廠吃冰，一起實踐「樂齡趴趴GO」自主小旅行服務學習，精神不輸年輕人。

張婉玉表示，此次課程安排讓長輩從元長自行搭公車、刷悠遊卡、一起互相扶持，到虎尾布袋戲館走走、到糖廠吃冰，80歲以上有2人，其中高齡90歲的陳梅不需人攙扶，行動自如，70歲以上有8人，好不熱鬧。

自稱是菜鳥理事長的鄭美惠開心帶長輩出門，也感謝樂齡志工解決長輩無處可去、整天窩在家裏的問題，雖然搭公車考驗老人家的腳力、體力，但也透過課程讓老人注意公車搭乘事項、工具應用，老人還分配工作，包括查台西客運、幸福公車時刻表，甚至找村幹事辦悠遊卡，許多年紀大的老人家，尤其大伙兒都是第一次搭公車，前一晚就興奮地睡不著覺，開開心心度過歡樂一天。

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