蕭如松藝術園區聯展 帶你進入「義想世界」

2019-03-29 14:49

〔記者廖雪茹／竹東報導〕新竹縣竹東鎮蕭如松藝術園區掀起義大利風！義大利籍藝術家STEFAN0 MISESTI與台灣藝術家朱耀紅夫妻聯展—義國意象，義民廟、東門城、東安古橋等躍入畫作，今天開幕茶會以義大利歌曲和茶點揭開序幕，充滿濃濃的義國風，展期至4月21日。

台義夫妻檔盼藉此聯展，呈現義大利文藝更為平易真實的另一面，因此義國意象開幕茶會序曲，從最貼近義大利的生活視角出發，欣賞道地義大利歌曲，品嚐樸實的義式茶點，STEFAN0並現場即興創作、導覽，帶領觀眾進入創作的「義想世界」。

縣府文化局表示，蕭如松藝術園區今年度與國際藝術家合作的「歐風出走系列特展」，首展台義夫妻檔藝術創作者耗時多年籌劃，作品融合各自迥異的東西美學觀點、文化背景及個人特質，悠遊於畫作，讓人彷彿置身異國，卻隱約散發出熟悉的家鄉味。

展出畫作不乏新竹地區的知名景點，像是新埔義民廟、關西東安橋、新竹東門城等，透過跨國筆風，進行宛如一場「畫中有話」東西藝術對畫之旅。

蕭如松藝術園區館長呂湘媚表示，STEFAN0運用獨特的線條、鮮明的色彩和遊記式畫風記錄生活；朱耀紅則以敏銳觸角觀察天地萬物，以細膩的手法、柔和的色調，將感動化為藝術詞彙呈現於畫作中。展覽相關活動訊息，可上園區官網查詢。

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