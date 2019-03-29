醫病》十二指腸長瘜肉 竟是神經內分泌癌

2019-03-29 13:33

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣61歲李姓婦人，1個月來一直解黑便，到大千綜合醫院腸胃科就醫，發現十二指腸有一個約0.3公分的瘜肉，經病理化驗竟為神經內分泌癌；醫師評估確認沒有其他部位轉移，進行腹腔鏡微創十二指腸腫瘤切除，當天李婦即可下床活動。

大千腸胃科主任醫師馮啟彥說，神經內分泌瘤好發於腸胃道，建議民眾定期做大腸篩檢，如果有腸胃不適的情形，也要盡早就醫，以利早期診斷、早期治療。

馮啟彥表示，神經內分泌腫瘤會透過神經內分泌細胞遍布身體內的每個器官，最常發生在腸胃道，尤其是直腸，其次為小腸及胰臟。也因為發生的部位不同，病人會產生不同的症狀，包括：咳嗽、氣喘、腹瀉、盜汗、低血糖、腹痛及臉紅等，因此容易被誤認為是其他疾病，例如：長期腹瀉被誤為大腸急躁症。

馮啟彥說，目前神經內分泌瘤的治療方式以手術為主，若手術無法切除或已轉移，才會以藥物治療。

另，馮啟彥強調，神經內分泌瘤雖好發於腸胃道，但其他器官如肺臟，也會生長，由於現在仍不清楚神經內分泌瘤發生的原因，建議民眾定期做大腸篩檢，如果有腸胃不適的情形，也要盡早就醫，以利早期診斷、早期治療。

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